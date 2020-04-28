«Корни отрасли»: Пресняков помог в самоизоляции покрасить волосы Подольской

28.04.2020, 23:09, Разное

Владимир Пресняков в период карантина помог Наталье Подольской покрасить волосы. Музыкант освоил профессию парикмахера ради супруги.

Во время самоизоляции салоны красоты не работают, и все косметические процедуры женщины делают дома. На своей странице в Instagram Наталья Подольская поделилась видео, где Владимир Пресняков помогает ей подкрасить волосы. Сначала артистка продемонстрировала поклонникам корни, которые немало отросли, и сообщила, что прошло некоторое время с последнего окрашивания. Процесс супруги назвали «саморазвитием» и обрадовались, что существует инструкция, упрощающая процедуру.

Фанаты оценили публикацию и способности стилиста Владимира Преснякова. Они похвалили его за то, что хорошо справился с задачей. В завершении ролика Наталья Подольская продемонстрировала результат работы и выразила благодарность супругу за помощь.