 

«Корни отрасли»: Пресняков помог в самоизоляции покрасить волосы Подольской

28.04.2020, 23:09, Разное

Владимир Пресняков в период карантина помог Наталье Подольской покрасить волосы. Музыкант освоил профессию парикмахера ради супруги.
Во время самоизоляции салоны красоты не работают, и все косметические процедуры женщины делают дома. На своей странице в Instagram Наталья Подольская поделилась видео, где Владимир Пресняков помогает ей подкрасить волосы. Сначала артистка продемонстрировала поклонникам корни, которые немало отросли, и сообщила, что прошло некоторое время с последнего окрашивания. Процесс супруги назвали «саморазвитием» и обрадовались, что существует инструкция, упрощающая процедуру.

Фанаты оценили публикацию и способности стилиста Владимира Преснякова. Они похвалили его за то, что хорошо справился с задачей. В завершении ролика Наталья Подольская продемонстрировала результат работы и выразила благодарность супругу за помощь.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Диетолог из России не подтвердила эффективность имбиря при коронавирусе

15.04 / Федор Бондарчук призвал москвичей меньше передвигаться по городу

26.04 / Мнение: Уход из минуса

07.04 / В марте 2020 года в РФ были проданы 5,5 тыс. новых грузовиков

20.04 / Мнение: Откуда большевики взяли золото на индустриализацию, съезд расстрелянных и триумф Джеффа Безоса

09.04 / Москвичей снова ждет снег

05.04 / «Стыда нет»: Игорь Крутой высказал мнение об откровенной фотографии своей падчерицы

06.04 / Tesla создала ИВЛ собственной конструкции

27.03 / Готовящийся к дебюту Redmi Note 9 5G получит быструю зарядку и низкий ценник

06.04 / Сергей Соседов о сменившей имя дочери Валерии: «Выделяться нужно голосом и манерами»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска