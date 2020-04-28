Лев Лещенко поблагодарил врачей и рассказал о буднях больницы в Коммунарке

28.04.2020, 23:09, Разное

Певец Лев Лещенко не так давно смог победить коронавирус. Артист проходил лечение в больнице в Коммунарке, куда сейчас поступают многие россияне, которым был диагностирован данный недуг. Исполнитель поблагодарил медиков, а также отметил, что выздоровление прошло быстрее благодаря правильному настрою.

По словам Лещенко, его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя и находился некоторое время в реанимации. После улучшения его перевели в палату к супруге Ирине. Исполнитель старался не поддаваться панике, до последнего считая, что у него лишь обычное ОРВИ. Впрочем, когда тест на коронавирус оказался положительным, он многое переосмыслил: ему хотелось побыстрее вылечиться, и он до конца

верил в положительный исход. «Именно хорошее настроение помогает человеку», – отметил Лещенко.

В заключении артист поблагодарил российских врачей, назвав их лучшими в мире. Лев Валерьянович даже планирует посвятить им свою новую композицию.