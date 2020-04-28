Qualcomm представила быструю зарядку Quick Charge 3+ для недорогих смартфонов

28.04.2020, 23:09, Разное

Qualcomm анонсировала новую разработку для мобильных устройств, представляющую собой быструю зарядку Quick Charge 3+ для недорогих смартфонов. В то время, как большинство производителей стремятся создавать периферию для флагманского сегмента, в компании обратили своё внимание на бюджетные модели.

В настоящий момент на рынке мобильных устройств появляется всё больше устройств для пополнения энергии аккумуляторной батареи. При этом их ёмкость начала постепенно расти, поскольку расход энергии увеличивается, ведь с каждым годом новинки всё производительнее, а значит их энергозатратность повышается. Ещё недавно мощности зарядного устройства на 18 Вт вполне хватало, теперь же этот показатель может достигать значения в 65 Вт. Тем не менее, несмотря на тенденцию, в Qualcomm представили быструю зарядку Quick Charge 3+, предназначенную для работы со смартфонами на базе процессоров Snapdragon 765 и Snapdragon 765G. В скором времени в продаже появится гаджет Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, в котором производитель впервые реализует поддержку новинки.

Уже озвучены основные технические данные и особенности зарядного устройства. Новый стандарт Quick Charge 3+ позволяет на половину зарядить батарею всего за 15 минут, что на 35% быстрее, чем раньше. При этом разработчикам удалось снизить общий уровень нагрева девайса на 9°. Производитель обеспечил широкую совместимость с различным оборудованием, и благодаря этому новинка сможет работать с широким набором устройств.