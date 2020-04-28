Назван лучший футболист XXI века

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28.04.2020, 23:08, Новости дня

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 21-го века по данным системы рейтингов ELO, информирует портал Besoccer.

Система ELO учитывает число забитых голов и отданных результативных передач, уровень соперников и турниры. Вратари в рейтинге не учитывались, передает ТАСС.

Первое место в рейтинге занял Месси. Он набрал 100 из 100 баллов. На втором месте – португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого тоже 100 баллов, но хуже статистические показатели. На третьем месте французский форвард Тьерри Анри, завершивший карьеру в 2014 году.

В десятке лучших также уругваец Луис Суарес (97 баллов, «Барселона»), швед Златан Ибрагимович (97, «Милан»), англичанин Харри Кейн (97, «Тоттенхэм»), египтянин Мохаммед Салах (97, «Ливерпуль»), бразилец Неймар (96, ПСЖ), поляк Роберт Левандовский (96, «Бавария») и колумбиец Радамель Фалькао (96, «Галатасарай»).

Отметим, что Мессии стал обладателем «Золотого мяча» в 2019 году, обогнав Криштиану Роналду – ранее у них было по пять наград лучшему футболисту года.



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