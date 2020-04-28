Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-22М3

28.04.2020, 23:08, Новости дня

Норвежские истребители F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-22М3, проводившие плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило российское Минобороны.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», – сообщили в пресс-службе военного ведомства, передает РИА «Новости».

В министерстве пояснили, что летчики дальней авиации постоянно проводят полеты над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями и Тихим океаном.

Полеты проводятся «в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», подчеркнули в ведомстве.

Ранее два российских Су-27 сопроводили бельгийский F-16 до тех пор, пока иностранный самолет не сменил курс и не ушел от российской границы.