Российский летчик объяснил НЛО с видео Пентагона

28.04.2020, 23:08, Новости дня

Видеозаписи неопознанных летающих объектов часто имеют сильные искажения, в реальности пилоты видят все по-другому, сообщил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, отметив, что НЛО могут оказаться атмосферными явлениями или оптическим обманом.

«В моей практике было несколько случаев, когда приходилось наблюдать непознанное явление. Около 25 лет назад мой экипаж наблюдал неопознанный летающий объект в районе Львова недалеко от польской границы, до сих пор не могу сказать, что это было. События разворачивались во время ночного полета в сложных метеоусловиях в облаках с сопутствующим видением городских огней», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что после доклада пришлось давать подписку о неразглашении – на всякий случай. Попов рассказал об этом впервые.

Летчик уточнил, что НЛО на видеозаписях могут оказаться атмосферными, радиолокационными явлениями или оптическим обманом.

«Но также нельзя исключать, что это испытания новой техники, о которой еще говорить рано, а летчики случайно попали в зону проведения испытаний и могли ее обнаружить. Запись сильно искажает происходящее, возможно, американские летчики, которые наблюдали «неопознанные явления», все видели по-другому. Всегда приборное оборудование скрадывает ту часть информации, которую может принять наш зрительный нерв. Потеря информационной составляющей обычно бывает очень большой. Еще одна особенность мозга, как правило, когда что-то непонятно, включается воображение, которые домысливает картину», – сообщил генерал.

Накануне Пентагон впервые официально опубликовал три видеозаписи, на которых видны НЛО в полете. Записи сделаны ВМФ США.