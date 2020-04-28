Обнаружен белок, тормозящий деление сердечных клеток в миокарде

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28.04.2020, 23:00, Новости дня

Ученые обнаружили белок, который может тормозить деление сердечных клеток в миокарде. Таким белком является кальциневрин, он регулирует действие других белков при помощи удаления их фосфатных групп.

Команда исследователей выявила, что в первые несколько дней жизни миокард мышей расположен к регенерации после повреждения. Это становится возможным благодаря делению кардиомиоцитов. Через неделю такая способность устраняется, клетки увеличиваются, а их деление уменьшается. Ученые обнаружили, что белок Meis1, который регулирует активность генов, играет важную роль в остановке деления кардиомиоцитов.

Во время исследований ученые обнаружили, что белок Meis1 и ген Hoxb13 совместно участвуют в остановке деления клеток сердца после рождения. Позже обнаружилось, что кальциневрин отвечает за контроль активности других белков путем удаления их фосфатных групп.



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