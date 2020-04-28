Главы МИДов «нормандской четверки» проведут видеоконференцию

28.04.2020, 22:55, Новости дня

КИЕВ – Руководители внешнеполитических ведомств Украины, Франции, Германии и России проведут переговоры в режиме онлайн. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 28 апреля.

«Видеоконференция состоится 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии», – отметил Дмитрий Кулеба, сообщает сайт круглосуточного телеканала «ДОМ», который транслирует сигнал на временно оккупированные территории.

По его словам, основная цель встречи – оценить, что было сделано «момента парижского саммита и до этого четверга» и добавил, что потребность в этом разговоре назрела давно.

«Ведь мы видим, что решения Нормандского саммита пробуксовывают, и нам нужно придать импульс на пути к их выполнению, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет достигать новых договоренностей и двигаться по пути к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и к прекращению российской агрессии в целом», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

«Нормандский формат» может быть расширен

«Нормандский формат» может быть расширен с привлечением в него Соединенных Штатов Америки. Об этом 24 апреля заявил посол США в Украине в 2006-2009 годах, временно поверенный по делам США в 2019-2020 годах, вице-президент Американского Института мира Уильям Тейлор, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Вы упомянули «Нормандский формат». Он, конечно, имел определенные преимущества. Но если он не работает, то существуют другие форматы. Его можно расширить, может быть «Нормандия плюс». И мы отмечали, что Соединенные Штаты могут присоединиться к этому процессу», – сказал Уильям Тейлор в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.

При этом дипломат подчеркнул, что минские договоренности об урегулировании ситуации на востоке Украины не достигли своего результата, но «их можно брать за основу, выходить за рамки «Минска», пробовать что-то другое», сообщает «Интерфакс-Украина».

Россия заинтересована в переговорах

Россия заинтересована в продолжении переговоров по Украине, но решения парижского саммита «нормандской четверки» пока не выполнены. Об этом 28 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«"Домашняя работа" пока не сделана, поэтому нас, конечно, интересует, когда это будет сделано, интересует, когда мы сможем собраться вместе на высшем уровне, чтобы оценить эту сделанную "домашнюю работу"», – подчеркнул Дмитрий Песков.

ТАСС сообщает, что 27 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предвидит достаточно важный разговор на уровне министров, однако не ожидает какого-то результата, кроме того, что украинская сторона будет говорить о необходимости скорейшего саммита в Берлине.

Итоги встречи в Париже 9 декабря 2019

В документе по итогам встречи «Нормандской четверки» в Париже постановляется выполнение «незамедлительных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «мер по выполнению политических положений Минских соглашений». Министров иностранных дел и политических советников стороны-подписанты призывают «обеспечить реализацию достигнутых договоренностей».

Итоговый документ, который размещен на сайте Кремля, подтверждает, что «Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский Меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский Комплекс мер от 12 февраля 2015 года) продолжают быть основой работы «Нормандского формата», государства-участники которого привержены их полному выполнению».

Участники встречи «согласились провести следующую встречу в этом формате в течение четырех месяцев для обсуждения политических условий и условий безопасности, в том числе для организации местных выборов», сообщает сайт Кремля.

По итогам встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря и переговоров с лидером России Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский сообщил прессе, что к вопросу о восстановлении Украиной полного контроля над государственной границей на востоке, вернутся на следующей встрече в «Нормандском формате».

Соединенные Штаты приветствовали Украину с успешным саммитом в «нормандском формате», который возобновил участие глав государств в мирном процессе – об этом было сказано 10 декабря 2019 года в заявлении посольства США в Украине на странице в Фейсбуке.

Подготовительный онлайн-диалог

Политолог и аналитик Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова предстоящие переговоры министров иностранных дел называет подготовительным этапом к саммиту нормандской четверки.

«Видеоформат, несмотря на то, что это некий заменитель личного общения, лучше, чем ничего, но переговорные процессы – это не только визуальный контакт, это масса разных аспектов, которые позволяют договариваться и во время кулуарных дискуссий», – говорит Александра Решмедилова корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Формат видеоконференции, по ее словам, не позволяет ожидать больших результатов, поскольку ее участники будут избегать неосторожных высказываний, присущих «живому» общению.

«Это будет похоже на некоторый формальный диалог, чтобы не замораживать переговорный процесс. После Парижского саммита в декабре 2019 года до апреля 2020 остаются нерешенными проблемы прекращения огня, создания пунктов пропуска на линии разграничения. Из перечня задач сделано мало, все упирается в законодательные инициативы – не решен вопрос «особого статуса» на постоянной основе, нет имплементации формулы Штайнмайера», – подчеркивает Александра Решмедилова.

Обмен военнопленными и взаимно удерживаемыми лицами она называет едва ли не единственным результативным пунктом итогов встречи «нормандской четверки» в Париже.

Мирный процесс не стал необратимым

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает, в «Нормандском формате» в Париже обсуждались и газовые отношения между Киевом и Москвой.

«Надо понимать, что встреча в Париже затронула больше вопросов, чем это определено форматом. Но в политическом урегулировании на Донбассе мы не видим прогресса: формула Штайнмайера в украинское законодательство не имплементирована, о необходимости этого было записано в решении по итогам встречи в Париже, нет абсолютного прекращения огня, не согласованы новые точки разведения сторон. Все ключевые договоренности, которые имеют прагматическое влияние на ситуацию, сегодня не выполнены», – говорит Руслан Бортник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению политолога, анонсированная встреча министров иностранных дел позволит сохранить диалог в формате «четверки».

«Стороны скорее всего зафиксируют свои позиции, которые отличаются по многим вопросам. Позитивно оценят обмен захваченными лицами, возможно, прозвучит дата встречи президентов участников «нормандского формата» – он-лайн или офф-лайн», – подчеркивает Руслан Бортник.

Он считает, что, несмотря на последнюю парижскую встречу президентов, мирный процесс не стал необратимым, сторонам все также не хватает гарантий и доверия.

«Мы видим некоторое «смягчение» риторики, повышение интенсификации уровня диалога после смены власти в Украине, но кардинального перелома достигнуть не удается ни в силу недоверия между сторонами, ни из-за внутриполитических факторов», – утверждает Руслан Бортник.