 

Помпео обсудил диверсификацию энергоснабжения с главой МИД Словении

28.04.2020, 22:55, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео во вторник побеседовал по телефону с министром иностранных дел Словении Андже Логаром, сообщил Госдепартамент США.

Майк Помпео

Как отмечается в заявлении, с которым выступила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, собеседники подтвердили общую приверженность США и Словении – союзников по НАТО, которых объединяют также двусторонние партнерские отношения, – делу обеспечения глобальной безопасности.

Кроме того, Помпео и Логар обсудили общие интересы обеих стран, связанные с расширением деловых и торговых связей, в ситуации пандемии COVID19.

Главы внешнеполитических ведомств США и Словении подчеркнули преимущества сотрудничества в деле диверсификации энергетических поставок, развития и защиты критически важных аспектов инфраструктуры и борьбы с дезинформацией, направленной на подрыв наших демократических институтов, отмечается в заявлении Госдепартамента.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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