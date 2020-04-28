Индийские ученые нашли 10 типов нового коронавируса

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28.04.2020, 22:53, Новости дня

Новый коронавирус разделился на 10 разных типов, установили индийские ученые Нидхан Бисвас и Партха Маджумдер из индийского Национального института биомедицинской геномики.

Мутация A2a почти вытеснила все остальные типы и стала доминирующей в разных регионах мира, отметили исследователи, передает ТАСС со ссылкой на Times of India.

Эта мутация массово проникает в клетки легких, причем делает это гораздо эффективней, чем вирус SARS-CoV, вызвавший в 2002-2003 годах вспышку атипичной пневмонии. Этот новый вирус легче передается от человека к человеку, потому заболевание получило такое широкое распространение.

Издание отметило, что исследование имеет решающее значение, оно поможет производителям вакцин.

Минздрав РФ сообщил, что коронавирус при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания – говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).

Напомним, в РФ за сутки подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего зарегистрировано 93 тыс. 558 случаев коронавируса. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 110 человек.



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