 

В авто наехавшего на полицейских под Парижем водителя нашли письмо с присягой ИГ

28.04.2020, 22:53, Новости дня

В автомобиле водителя, который умышленно наехал на полицейских в пригороде Парижа, обнаружили письмо с присягой на верность террористической группировке ИГ (запрещена в России), сообщила национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT).

Вечером 27 апреля в городе Коломб департамента О-де-Сен к западу от Парижа злоумышленник совершил наезд на сотрудников полиции, пострадали два человека. Водителя задержали, им оказался 29-летний местный житель, информирует РИА «Новости».

Глава французского Центра анализа терроризма Жан-Шарль Бризар со ссылкой на коммюнике прокуратуры заявил, что в письме задержанный обещал пожертвовать своей жизнью для установления законов шариата во всем мире.

«Исходя из этого, антитеррористическая прокуратура открыла расследование по обвинению в покушении на убийство представителей государственной власти в связи с принадлежностью к террористической организации», – сказано в заявлении ведомства.

Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым, он арестован.

В марте сторонник ИГ был задержан на Ставрополье по обвинению в подготовке терактов на территории региона. 



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