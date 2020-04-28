Умер главврач городской больницы в Подмосковье

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28.04.2020, 22:53, Новости дня

Умер главный врач подмосковной Дрезненской городской больницы Валерий Терехин из-за интенсивной рабочей нагрузки и сопутствующих заболеваний, сообщили в медучреждении.

«Валерий Терехин скончался вчера. Это большая нагрузка на врачей, на главных врачей, в том число в связи с текущей ситуацией. Также имелись соматические заболевания», – передает РИА «Новости» сообщение из медучреждения.

Уточняется, что коронавируса у Терехина не было.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Тем временем жертвами коронавируса в мире стали более 198 тыс. человек, общее число вирус-положительных – 2 млн 878 тыс. 196 человек.



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