ZDF – коронавирус рассорил Германию и Италию

28.04.2020, 22:50, Новости дня

Пандемия вбила клин в отношения Германии и Италии, пишет ZDF. Из-за того что Берлин блокирует финансовую помощь Риму, в стране поднялась волна ненависти. Многое усугубил и тот факт, что в первые недели кризиса итальянцам помогли не европейские партнёры, а РФ и Китай, отмечает немецкий телеканал.

В тот день, когда у мэра Скиесаро закончилось терпение, в Италии было зарегистрировано 12 тысяч погибших от коронавируса, а в ЕС сообщили, что Германия продолжает выступать против выпуска коронабондов. С этого дня флаг Евросоюза больше не развевается над городом Кадонеге в провинции Падуя. В Италии синее сукно снимают, рвут на части и сжигают. «Возможно, позже мы снова увидимся. Возможно», — заявил заместитель председателя палаты депутатов итальянского парламента Фабио Рампелли.

ЛАУРА ГАРАВИНИ, депутат итальянского парламента от партии «Живая Италия»: Сейчас действительно поднялась волна ненависти. И меня это сильно беспокоит, ведь даже по результатам опросов видно, что почти половина итальянцев негативно высказывается в адрес Германии.

Для 45 процентов итальянцев Германия стала врагом номер один. Главным же другом 52 процента назвали Китай.

КАРСТЕН ШНАЙДЕР, член Социал-демократической партии Германии: На начальном этапе эпидемии коронавируса Германия совершила ряд ошибок. Главная — это запрет на экспорт гуманитарных грузов. К тому же Берлин слишком поздно предложил итальянцам кровати для интенсивной терапии, то есть лечение в Германии. По моему мнению, это постыдное и неправильное решение.

Многое было разрушено (в отношениях двух стран. — ИноТВ) из-за того, что в первые недели кризиса на помощь пришли не государства ЕС, а РФ и Китай. И запоздавшие, сильно запоздавшие усилия — в том числе и со стороны Германии — не смогли исправить ситуацию.

ЛУИДЖИ МАТТИОЛО, посол Италии: Я убеждён, что это разочарование получится преодолеть, если Европа даст сильный, совместный, конкретный ответ, а Германия также внесёт свой большой вклад.

Германия вынуждена дистанцироваться, хотя она хотела бы обнять Италию. «Мы справимся с этим только вместе!» — пишут немецкие политики. Но Италия уже поняла, что совместные кредитные обязательства под этим не подразумеваются.

НОРБЕРТ РЁТГЕН, глава комитета бундестага по международным делам: С совместными кредитными обязательствами есть проблемы. Потому что получается, что одну часть финансовой политики мы проводим совместно, а другую — нет. Я считаю, что это разумный контраргумент.

Из-за того что Германия, Австрия и Нидерланды отказываются выпускать коронабонды, на этой неделе на своём видео-саммите ЕС придумал нечто новое: фонд восстановления. Но то, справится ли столь ненавистный ЕС с восстановлением Италии, зависит от столь ненавистной Германии.

ЛУИДЖИ МАТТИОЛО, посол Италии в Германии: Для борьбы с кризисом Германия могла бы выделить 1200 миллиардов евро. Это 35 процентов ВВП. Эта сумма в семь раз больше той, которую могла бы выделить Италия.

На этой неделе Германия сказала о готовности внести большой, очень большой вклад в укрепление европейской солидарности. Вместе все страны могли бы собрать 1 триллион евро. Немецкая оппозиция протестует.

АРМИН-ПАУЛЬ ХАМПЕЛЬ, спикер по вопросам внешней политики от партии «Альтернатива для Германии»: Итальянцы поступят правильно, если выйдут из еврозоны, вернут лиру, чтобы со слабой лирой вновь стать конкурентоспособными. Многие финансисты говорят мне, что для Италии это единственный путь к выздоровлению.

НОРБЕРТ РЁТГЕН: В этом глобализованном мире мы, немцы, в одиночку ничего не сможем добиться. Не только в борьбе с пандемией, но и в деле глобализации. Нам нужна Европа, а мы нужны ей.

Приблизительно через два месяца канцлер Германии возглавит Совет ЕС. Из-за эпидемии коронавируса Ангела Меркель уже поменяла свою машину. Теперь Италия надеется, что и в политике наступят перемены.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2020 года.