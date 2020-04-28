Чешская полиция спрятала инициатора демонтажа памятника Коневу

28.04.2020, 22:48, Новости дня

Полиция Праги из-за опасений за жизнь старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа, инициатора демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, выделила ему охрану и укрывает в неизвестном месте, сообщило чешское ТВ.

По данным телевидения, под охраной полиции, кроме Коларжа, находятся приматор (глава) Праги Зденек Гржиб, а также староста пражского района Ржепорыйе Павел Новотный, выступающий за установку в своем районе памятника власовцам, передает ТАСС.

«Старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа полиция укрывает в неизвестном месте, практически в абсолютной изоляции, и даже его семья не знает, где он находится. По данным некоторых СМИ, жизни Коларжа угрожает опасность», – информирует ТВ.

Газета Mlada fronta dnes (MFD) сообщила, что Коларжа охраняют с начала апреля, а связь с ним поддерживают якобы только с помощью электронной почты. Также утверждается, что один из охранников Коларжа заразился коронавирусом.

«Я нахожусь в удаленном месте, выключил телефон, выключил все. У меня маленькие дети, не хочу на них это (опасность) переносить. Стараюсь делать вид, как будто ничего не случилось», – сообщил Коларж чешскому ТВ.

Он также признал, что для сноса памятника Коневу использовали ситуацию с пандемией коронавируса.

«Когда был объявлен режим ЧП, признаю, мы сказали, что нам эта ситуация подходит для того, чтобы памятник был снят попросту в тишине», – сообщил Коларж.

Ранее еженедельник Respekt заявил, что Ондржея Коларжа, который выступил с инициативой о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, взяли под охрану после заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Respekt утверждает, что в Прагу якобы три недели назад прилетел мужчина с российским диппаспортом, имевший в своем чемодане смертельный яд рицин. После этого он, как утверждается, поехал в российское посольство.

Посольство опровергло информацию еженедельника, назвав публикацию вопиющими и лживыми инсинуациями.