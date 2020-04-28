 

Госдуме предложили законопроект о штрафе за отсутствие спецпропуска для машины

28.04.2020, 22:48, Новости дня

Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму проект закона о штрафе за отсутствие спецпропуска для машины в период режима повышенной готовности.

Законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы, передает РИА «Новости».

Предлагается дополнить главу 12 Кодекса об административных правонарушениях статьей 12.38, предусматривающей «предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей» за управление автомобилем без соответствующего разрешения в период режима повышенной готовности.

Штраф за повторное нарушение предлагается установить в размере 5 тыс. рублей.

Указывается, что данные меры должны способствовать сохранению здоровья людей, уменьшению ущерба окружающей среде и материальных потерь при ЧС.

Кроме того, предлагается, чтобы соответствующие нарушения рассматривались органами внутренних дел.

Во вторник в Москве был зафиксирован первый случай вынесения штрафа по камерам за езду по городу на машине без оформления цифрового пропуска.

Цифровые пропуска в связи с коронавирусом решили ввести в 21 регионе России.



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