Госдуме предложили законопроект о штрафе за отсутствие спецпропуска для машины
28.04.2020, 22:48, Новости дня
Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму проект закона о штрафе за отсутствие спецпропуска для машины в период режима повышенной готовности.
Законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы, передает РИА «Новости».
Предлагается дополнить главу 12 Кодекса об административных правонарушениях статьей 12.38, предусматривающей «предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей» за управление автомобилем без соответствующего разрешения в период режима повышенной готовности.
Штраф за повторное нарушение предлагается установить в размере 5 тыс. рублей.
Указывается, что данные меры должны способствовать сохранению здоровья людей, уменьшению ущерба окружающей среде и материальных потерь при ЧС.
Кроме того, предлагается, чтобы соответствующие нарушения рассматривались органами внутренних дел.
Во вторник в Москве был зафиксирован первый случай вынесения штрафа по камерам за езду по городу на машине без оформления цифрового пропуска.
Цифровые пропуска в связи с коронавирусом решили ввести в 21 регионе России.
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