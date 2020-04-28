 

WhatsApp из-за коронавируса расширил возможности группового общения

28.04.2020, 22:48, Новости дня

В групповых аудио- и видеозвонках в мессенджере WhatsApp теперь могут участвовать до восьми человек, сообщили в компании.

Лимит пользователей увеличен вдвое. Для активации новых возможностей, которые прежде работали только в тестовых версиях, необходимо обновить приложение, передает РИА «Новости».

Как объяснили в компании, расширение возможностей WhatsApp связано с коронавирусом, из-за которого «многие остались вдали от друзей и семьи». В результате «люди по всему миру стали чаще использовать голосовые и видеобеседы в WhatsApp».

Напомним, WhatsApp озвучил меры, принимаемые для обеспечения безопасности пользователей в период пандемии.



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