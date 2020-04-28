 

Мнение: Обнародовали чудовищные подробности Коммунарки

28.04.2020, 22:44, Разное

Давайте начистоту? Все понимают, что больница в Коммунарке – одна из самых авторитетных не только в Москве, но и во всей стране. Дело даже не в том, что она находится в столице, а значит в неё автопилотом вливаются огромные суммы денег, как думают многие. Первопричина всё же другая: она стала первым в России больничным комплексом, который оборудовали специально для пациентов с подозрением на коронавирус.

То, как она устроена – вопрос отдельный. Короче говоря, город в городе.

В таком случае назревает вопрос: какой адекватный человек захочет отсюда уволиться, предварительно облив грязью условия работы, руководство больницы и вообще абсолютно всё, что с ней связано?

«С начала марта по середину апреля из московской больницы в Коммунарке уволились несколько десятков сотрудников младшего персонала. Уволившихся незамедлительно заменяют выходцами из Средней Азии. Работа была тяжелая: по двое-трое суток подряд, для защиты выдавали грязные использованные противочумные костюмы, не организовали места для отдыха и питания», – сообщает одна из «пострадавших» работников, устроенная на работу некой частной компанией «Арни».

В своём обращении женщина сообщила, что, оказывается, гарантии, озвученные ранее президентом, на них не распространяются. То есть, никаких тебе сверхурочных, гостиниц, где можно отдохнуть. Даже кормить бесплатно и то отказались. Тоже представили себе адское местечко, где царит дедовщина и вечный буллинг? Действительно чудовищные подробности.

Вся эта эпопея продолжалась ровно до такого момента, пока с опровержением в своём Facebook не выступил главврач больницы Денис Проценко:

Обратите внимание на фразу «больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций». В нашем случае – частной компании «Арни». Вероятно, многие просто не понимают, как устроена система найма сотрудников.

Скандал, который по сути так и не нашёл своего подтверждения, взял под контроль Департамент здравоохранения. Обещают доплатить всем, в том числе и наёмным сотрудникам. Но, учитывая, что распространялась информация «Открытыми» медиа под тщательным руководством Ходорковского, в достоверность слов «пострадавших» теперь верится с трудом.

Источник: Теория элит



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