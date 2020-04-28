Почти половина украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается – опрос

28.04.2020, 22:42, Новости дня

Почти половина граждан Украины (43%) считают, что ситуация с эпидемией коронавируса в стране ухудшается. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Еще 15% респондентов заявили, что ситуация улучшается. 33% опрошенных не заметили изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону. “Чем чаще люди следят за новостями, тем больше у них уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается”, – отмечают социологи.

Согласно результатам опроса, в целом за новостями о коронавирусе следят около 95% граждан: 68% – часто, 19% – иногда и еще 9% – редко. 5% опрошенных заявили, что вообще не интересуются такими новостями.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) 24–25 апреля на основе случайной выборки мобильных телефонов. Всего было опрошено 1200 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.

По состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9410 человек. Умерло 239 человек, а 992 уже выздоровели.