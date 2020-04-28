 

Пандемия коронавируса далека от завершения – ВОЗ

28.04.2020, 22:42, Новости дня

Пандемия коронавирусной инфекции “далека от завершения”. Такое мнение высказал на брифинге 27 апреля гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Стенограмма его пресс-конференции опубликована на сайте ВОЗ.

“Пандемия еще далека от завершения. ВОЗ по-прежнему обеспокоена тенденциями [к увеличению числа инфицированных коронавирусом] в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах”, – отметил глава ВОЗ.

Он добавил, что из-за относительного небольшого количества проведенных тестов известно не обо всех случаях заражения и летальных исходах.

Гебрейесус также призвал европейские страны, которые начинают ослаблять карантин в связи с уменьшением числа новых случаев заражения, “находить и изолировать все случаи COVID-19, отслеживать каждый контакт, чтобы обеспечить продолжение тенденций к снижению заболеваемости”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 28 апреля коронавирусной инфекцией заразилось 3,09 млн человек, из них 215 тыс. умерли, 918,8 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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