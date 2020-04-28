 

Большинство украинцев считают карантинные меры оптимальными – опрос

28.04.2020, 22:42, Новости дня

Большинство граждан Украины (61%) оценивают ограничения, введенные властями для борьбы с коронавирусом, как оптимальные. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Еще 14% опрошенных назвали карантин слишком жестким, 16% – слишком мягким.

Как отмечает “Рейтинг”, за месяц количество респондентов, которые считают действия властей мягкими, уменьшилось почти вдвое.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) 24–25 апреля на основе случайной выборки мобильных телефонов. Всего было опрошено 1200 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.

По состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9410 человек. Умерло 239 человек, а 992 уже выздоровели.

Карантин в Украине был введен 12 марта и будет действовать как минимум до 11 мая. В связи с эпидемией в стране прекращена работа большинства непродовольственных магазинов, остановлено регулярное пассажирское сообщение, запрещены все массовые мероприятия. Кроме того, гражданам запрещено собираться в группы более чем по два человека, а также выходить из дома без крайней необходимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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