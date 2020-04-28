 

Фонд английской королевы заинтересовался судьбой знаменитого львенка Симбы

28.04.2020, 22:40, Новости дня

Фонд английской королевы очень заинтересовался судьбой знаменитого практически на всю страну львенка Симбы. Как уже рассказывала ГТРК "Южный Урал", зверя в катастрофическом состоянии спасли челябинские ветеринары, после того, как сочинский фотограф бросил львенка умирать на улице. Мужчина водил бедное животное по пляжам черноморского побережья и за деньги предлагал с ним сфотографироваться.

После месяца лечения и ухода Симба постепенно возвращается к активной жизни, рассказал ветеринар Карен Даллакян. Теперь диким зверем заинтересовались международные благотворительные организации. Кроме фонда английской королевы "Рожденные в свободе", который специализируется на спасении диких животных, проявляют активность и специалисты приюта для львов-инвалидов из ЮАР.

Между тем, правоохранительным органам удалось найти живодера-фотографа. Он уже рассказал о том, как таскал зверя по пляжам. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Тогда живодер может получить тюремный срок до 8 лет.

Текст:

ГТРК "Южный Урал"



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