 

“Весь мир будет смотреть”. UFC показал промо-ролик предстоящего турнира

28.04.2020, 22:40, Новости дня

Пресс-служба Ultimate Fighting Championship опубликовала промо-ролик предстоящего турнира UFC 249, главным боем которого станет противостояние американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Турнир состоится 9 мая и пройдет в городе Джексонвилл (штат Флорида). Фергюсон и Гэтжи поспорят за пояс временного чемпиона организации в легком весе. Во втором по значимости бое Генри Сехудо проведет защиту титула в легчайшем весе против Доминика Круза.

 

Напомним, изначально турнир UFC 249 был запланирован на 18 апреля, в главном бою должны были сойтись чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Хабиб не смог покинуть Россию из-за решения правительства страны ограничить движение через границу и принял решение отказаться от участия в турнире.

В UFC решили заменить Нурмагомедова на Гэтжи. В конечном итоге турнир пришлось отменить. Глава организации Дэйна Уайт сказал, что принял такое решение после того, как получил звонок сверху.

Бой Хабиба и Тони сорвался уже в пятый раз. Они могли встретиться еще в декабре 2015 года, но тогда россиянин сломал ребро, весной 2016 года у американца нашли кровь в легких, в 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован в результате осложнений после весогонки, а весной 2018 года Фергюсон порвал крестообразные связки.



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