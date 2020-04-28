 

Столичные школьники не будут учиться до 11 мая

28.04.2020, 22:40, Новости дня

Дистанционное обучение в образовательных организациях Москвы будет приостановлено в период с 1 по 11 мая включительно. Об этом говорится в тексте указа, который во вторник, 28 апреля, подписал столичный мэр Сергей Собянин.

В вышеназванный период будет приостановлено посещение детьми организаций, предоставляющих общее и дополнительное образования, обеспечивающих спортивную подготовку. Для учеников 1-4 классов могут быть обеспечены дежурные группы численностью не более 12 человек. В таких группах будут соблюдены санитарные требования, сообщается на сайте мэра.

В Москве и Подмосковье до 11 мая продлен режим самоизоляции. Предприятия общественного питания, салоны красоты и прочие места скопления людей остаются закрытыми. Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / ВОЗ запустила новую инициативу по международной разработке лекарств от коронавируса

15.04 / Рубль снизился к доллару

08.04 / Коронавирус уничтожил социальные и культурные идеалы прежнего миропорядка

31.03 / ОАК рассказала историю появления названия истребителя Су-57

24.04 / Число вылечившихся от коронавируса в Италии превысило 60 тысяч

18.04 / Малюська: Сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах

20.04 / Суточная смертность от COVID-19 в Испании продолжает падать, за день – 399 погибших

08.04 / «Волонтеры Конституции» присоединились к штабам помощи пожилым и маломобильным

13.04 / В оперштабе Москвы назвали число пациентов с коронавирусом, проходящих лечение дома

21.04 / На жителя ХМАО возбудили дело за взлом игровой приставки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска