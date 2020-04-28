Спасатель: Введение режима ЧС даст право властям эвакуировать граждан из их домов и квартир

28.04.2020, 22:30, Новости дня

Введение режима чрезвычайной ситуации – это крайняя мера, которая для борьбы с коронавирусом не нужна. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД профессиональный спасатель Евгений Козеев, многократно работавший в условиях ЧС. По его словам, в этом случае власти получают не только право распоряжаться имуществом организаций и граждан, но и эвакуировать людей из их квартир и домов.

«Люди, которые говорят о введении в регионах режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, не понимают, что такой режим сейчас просто не нужен. – сказал руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член Общественной палаты Москвы Евгений Козеев. – Сейчас все зависит от врачей, наши жизни по сути находятся в их руках».

Козееву, который 15 лет работает спасателем, не раз приходилось действовать в условиях ЧС. «Это были и наводнения, и пожары. Могу сказать, что это достаточно страшно – не для спасателей, а для тех, кто живет в зоне в ЧС. Люди порой лишаются всего – единственного имущества, средств к существованию, надежды на стабильное будущее. Конечно, в таких условиях, когда люди остаются лицом к лицу с большой бедой, они рассчитывают на поддержку государства. Как раз для оперативной организации этой поддержки в условиях стихийных бедствий и вводится обычно режим ЧС», – сказал эксперт.

В то же время, и на самих граждан режим ЧС накладывает определенные обязанности, продолжил собеседник. «Все коммерческие, хозяйственные структуры мобилизуются, в зоне ЧС приостанавливается деятельность всех предприятий. Если существует угроза жизни и здоровью, то у работодателей появляется повод для расторжения трудовых договоров с сотрудниками. А этого, думаю, не хотелось бы никому из тех, кто так активно выступает за введение режима ЧС», – предположил Козеев.

«Еще устанавливается порядок привлечения для нужд государства всех имеющихся ресурсов, в том числе личных автомобилей, систем оповещения, частных помещений и так далее. Скажу больше, сейчас многие устали от самоизоляции, но в условиях режима ЧС требования безопасности еще более суровые – вплоть до эвакуации при необходимости населения из собственных домов и квартир», – отметил собеседник.

«Важен и психологический аспект. Все-таки в сознании людей чрезвычайная ситуация и, тем более, чрезвычайное положение – это крайняя мера. Узнав о введении такого режима, люди сделают для себя вывод, что обстановка действительно критическая, раз уж контроль за ней невозможен другими способами. Поэтому такое решение власти всегда влечет за собой, помимо прочего, и волнения в обществе», – отметил руководитель корпуса спасателей.

Козеев отметил, что мнение у население так же может измениться после введения чрезвычайных мер: «Сейчас некоторые люди вслух мечтают о введении режима ЧС, а если его ввести, то они же будут ворчать: мол, зачем вы его ввели? Мол, сейчас нет разгула стихии, нет причинения материального ущерба. Почему вы тогда нас ограничиваете в правах?»

Ранее сотрудник Экспертного института социальных исследований политолог Александр Малахов в беседе с газетой ВЗГЛЯД высказал мнение, что возможное введение режима ЧС приведет к массовой безработице и разрушит бизнес-процессы. По его мнению, действующий гибкий «режим готовности» вполне оптимален – он позволяет сохранить бизнес-цепочки для быстрого восстановления экономики.