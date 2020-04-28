В США выявили первую собаку с коронавирусом

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28.04.2020, 22:30, Новости дня

Первая собака по кличке Уинстон, зараженная коронавирусной инфекцией, выявлена в США в штате Северная Каролина, информирует региональный телеканал WRAL-TV.

Ведущий исследователь в университете Дьюка Крис Вудс подтвердил заражение. По его словам, это первый известный случай положительного анализа на коронавирус у собаки в США, передает РИА «Новости».

Уточняется, что мопс по кличке Уинстон был отправлен на обследование после того как коронавирус был выявлен у его владельцев. Хозяйка животного заметила, что Уинстон начал кашлять и чихать, у него пропал аппетит.

Ранее в США оценили возможность заражения коронавирусом от домашних животных, а также призвали соблюдать социальную дистанцию для домашних животных.



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