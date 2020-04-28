Для тестирования на COVID лучше использовать слюну, а не мазок из носоглотки – исследование

28.04.2020, 22:30, Разное

Сейчас золотым стандартом получения материала для анализа на новый коронавирус SARS-CoV-2 считается глубокий мазок из носоглотки. Группа исследователей из Йельского университета показала, что слюна может оказаться более подходящим материалом для проведения тестов. Их новое исследование еще не опубликовано в рецензированном медицинском журнале, его разместили на ресурсе medrxiv.org.

В исследовании тесты на SARS-CoV-2 были проведены 44 стационарным пациентам и 98 медицинским работникам. Слюна оказалась равноценной альтернативой для анализов. Более того, у двух человек без симптомов заболевания вирус был обнаружен в слюне после того, как не был обнаружен в носоглотке.

Ученые указывают на следующие преимущества анализа слюны перед мазком из носоглотки:

это менее инвазивное исследование

образец слюны человек при необходимости сможет взять сам у себя

слюна уже показала себя как хороший материал для обнаружения других возбудителей респираторных болезней

Ученые считают, что одобрение тестов с использованием слюны поможет быстрее проводить массовое тестирование. Анализ слюны потребовал бы меньшего количества расходных материалов. Кроме того, для забора материала для анализа не требовалось бы участие медицинского работника, что снизило бы риск для работников лабораторий.