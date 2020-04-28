Мнение: Письмо: “Кинулась в атаку”

28.04.2020, 22:25, Разное

Вчера я вопрос задала, почему рапунцели-рапаны умеют либо надменно сидеть в башне, либо атаковать мужчин и сливаться, почему они не могут делать нормальные шаги в границах.

Ответ на этот вопрос почти никто не дал.

Может быть после этого письма получится ответить на этот важный вопрос.

arna_melania

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Спасибо за блог и возможность написать в рубрику.

Я познакомилась с А. в клубе по общему хобби.

Он мне очень понравился сразу, но я пару месяцев не знала, как подступиться, убеждала себя, что эти плечи и профиль не про меня. Как итог этих хождений только вырастила фигуру, и кинулась «в атаку».

(Здесь мы видим корону равенства и могучего Штурмана. Она думала, как подступиться и хотела взять, но опасалась. Даже для мужчины это был бы Штурман, потому что второй – как предмет, нет и мысли об обратной связи, о том интересно ли другому. И еще одно важное про Штурманов. Вот это “он мне подходит для отношений” про незнакомого человека бывает только у Штурманов. Нештурман не может так думать, он сначала должен поближе познакомиться. Максимум, что он испытывает – это желание просто пообщаться. И потом, в случае взаимной симпатии у него может появиться желание сделать шаг. А Штурманы видят цель и не видят препятствий, заранее берут. А если не могут взять, то ходят вокруг и слюни глотают)

Я немного рисую, и на клубном мероприятии делала со всех наброски. Когда я рисовала А., он заметил и попросил посмотреть. Я показала, и тут же начала оправдываться, что на коленке и в такой обстановке ничего путного не нарисуешь, и вот бы… Он заинтересовался, и я его пригласила попозировать на портрет. Через неделю А. приехал ко мне домой.

(В общем, это щипцы конечно. Он видел, что она его рисует, вынужден был попросить показать, потом она его позвала в гости и он не мог отказать)

Я очень его благодарила, что он по сути согласился на меня поработать за бесплатно, накормила, напоила чаем, в целом вела себя по-дружески. Он спрашивал, есть ли у меня парень и почему нет, я ответила, что парня нет, а почему не знаю, поменяла тему.

(Хоть она и вела себя “по-дружески”, для него было очевидно, что к нему клеятся для отношений)

На прощанье дала пять, как у нас в компании обычно делают. А. спросил: «В следующий раз увидимся на (таком-то клубном мероприятии, которое будет непонятно когда нескоро)»? Я ответила, что скорее всего.

(Это все, что он смог под щипцами предложить. Когда-нибудь увидеться в общей компании)

Потом пару недель была тишина. Меня шатало от «я была слишком холодной» до «я была слишком активной». Успокаивала себя, хоть заинтересовать не вышло, зато портрет неплохой получился и рисование потренировала.

(Любимое рапанье “я ничего не теряю”, они всегда думают, что если не удалось щипцами что-то вытащить, то ведь ничего и не убыло от них. Сам факт щипцов и того, что другой чувствовал их щипцы и вынужден был сопротивляться щипцам, они не считают убытком. Это потому что они людей считают предметами и им не стыдно перед ними)

Прояснились даты того самого мероприятия, началось обсуждение в общем чате, и я в рамках этого обсуждения написала ему в личку. Поболтали, и он внезапно позвал меня в кино.

(Любимое штурманское “внезапно”. После длительной осады крепость внезапно пала)

В кино взял за руку и поцеловал. У меня случилось полное разжижение мозга, фокус был только на своём кайфе, локус не у себя. После он предложил посидеть на фуд-корте, а я с нулевой эмпатией затащила его в кафешку. Сейчас думаю, было бы уместно предложить заплатить за обоих, так как я потащила в кафе, к тому же он брал билеты в кино, но в моменте меня такие «мелочи» не заботили.

(Штурман без ума от себя. Она хвастается, как доминировала, хотя и смущается для вида, что была такой эгоистичной. Она не видит себя навязчивой голодной теткой, она видит себя этакой капризной штучкой)

На выходные я уезжала с другой компанией в поездку. Там был парень Д., который за мной ухаживал уже какое-то время.

(Этот тоже в ее паутине какое-то время уже трепыхался, пытаясь высвободиться из ее цепких лап)

До того, как А. позвал меня в кино, я предполагала, что в этой поездке мы с Д. начнём встречаться. Тут моему штурману вотпрямщас надо было решить, кого выбрать, хотя реально-то ничего не предлагали. А. мне нравился гораздо больше, но Д. был так галантен и влюблен, что у меня сердце от жадности сжималось, что придётся ему отказать.

(Под щипцами Штурманов всем онегиным приходится быть галантными)

А раз придётся, то надо отжать вложений из А., решила моя корона. Я вернулась из поездки абсолютно расшатанная, и пришла на свидание с А. со всеми этими мыслями, щипцами, кислыми щами, после ночного самолета и рабочего дня. Разговор из башни и виноградника не клеился.

А. опять повёл меня на фуд-корт, предложил что-то взять, я взяла только кофе. Он предложил встречаться, рассказать об этом в компании, я согласилась, но тут же он начинал рассказывать, какой у него непростой характер, и как его бывшая была недовольна. Я «в шутку» спросила, не отговаривает ли меня он, и только потом поняла, что шутка была не шуткой.

(Она сама предложила ему встречаться, точнее наехала с распросами о его планах насчет себя. Он стал петь арию Мертвого Жука, но паучиха перевернула жука на спинку и кровожадно ухмыльнулась, уж не собирается ли он бежать?)

А. предложил обсудить экономический вопрос, мол, как я смотрю на то, чтобы платить за все пополам. Вот тут моя корона и упала. Я знала, что моя СЗ для него гораздо меньше, чем его для меня, что я проявляю нужду и инициативу, но не думала, что все обстоит настолько плохо, испугалась, что дальше только слив.

(Если нельзя вырваться из лап, он решил хотя бы спасти свои деньги. Паучиха в шоке от наглости жука)

Вряд ли парень поднимет такую тему с девушкой, которая ему нравится. Мне стало так стыдно за все эти танцы вокруг, я начала думать, как теперь все прилично закончить. На самом деле корона требовала корма или крови?

Я сказала, что не привыкла к такому. Когда мы прощались, он предложил подумать, я нагло предложила тоже подумать и попросила пока ничего не говорить в компании.

(Вот денежный вопрос онегиных приводит в чувство. У них плохие границы и им кажется, что они обязаны встречаться со Штурманом, которая их выбрала, если нет веской причины отказаться. А вот денег им жаль. У них долг перед родителями и вообще есть планы на свои деньги. Поэтому если Штурман жадна до денег, онегины сбегают. Все Штурманы, вышедшие за онегиных замуж, щедро вкладывались, платили не только за себя, но часто за него)

Так я и не понимаю, где тут была корона, а где самоуважение (и было ли), как можно было сложившуюся ситуацию разрулить, а ещё лучше до такого не доводить.

(Самоуважением она называет свою жадность и свое откровенное “ты должен платить за меня”)

Через пару дней пересеклись на там самом клубном мероприятии, я сбежала раньше, хотела избежать разговора. Так неудачно вышло, что он нас с ребятами на станции догнал, ещё и оправдываться начал, что не взял мой зонт, который я убегая забыла в клубе.

Получились щипцы с этим зонтом.

Этого мне мало было, я ещё вечером написала, что забыла отдать магнитик, который обещала ему из поездки. Он ответил: «В следующий раз отдашь. Все равно следующее (мероприятие) не раньше следующей недели». Я на это ничего не ответила.

И тут грянул коронавирус. Сижу месяц дома, работаю, занимаюсь спортом, переписываюсь с Д., вроде пока не все с ним запорола, но не могу остановить мыслемешалку про А. из-за своих же косяков.

(Она думает, что у нее косяки, а не сливы. Почему-то Штурманы всегда так думают, они не видят своей липкости, им кажется, что они обидели второго, а не унизили себя)