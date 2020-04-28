 

Путин выразил соболезнования потерявшим близких из-за коронавируса

28.04.2020, 22:16, Новости дня

Президент Владимир Путин выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса.

«Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких», – передает слова президента ТАСС.

Он добавил, что многие россияне пока не почувствовали угрозу заражения коронавирусом, но опасность еще не миновала.

«Кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит, многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших – 48 тыс. человек – это всего лишь 0,4% жителей столицы», – сообщил Путин.

Президент подчеркнул, что предстоящие майские дни будут решающими в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее Путин заявил, что распространение эпидемии коронавируса в РФ удалось затормозить, а также продлил нерабочие дни в стране до 11 мая.



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