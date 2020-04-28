Мнение: Кофе на лопате

28.04.2020, 22:10, Разное

О! Пишут, что в Новой Зелендии сегодня впервые решили немного смягчить карантин и – невероятное послабление – открыли заведения общепита. Правда, посидеть там нельзя – но можно взять еду навынос. Пишут, что в Макдональдс, KFC и прочие фастфуды автомобильные очереди растянулись на километры (эк народ изголодался по бургерам, удивительно! Меня туда и даром-то не заманишь). Но самый смак – в этой фразе:

“Для соблюдения социальной дистанции владелец одного из оклендских кафе сделал устройство для выдачи покупателям кофе – на лопате”.

Сразу вспомнилось, как пару лет назад чуть не все прогрессивные блогеры Рунета надрывали животики над фотографиями “блинов на лопате”, когда в каком-то из российских городов на Масленицу городские власти додумались таким образом раздавать блины публике на площадях. Боже – сколько было сарказма! Сколько, не побоюсь этого слова, ненависти и презрения к российскому “глубинному народу” было излито на цифровые просторы, на какой невероятной нравственной и цивилизационной высоте чувствовали себя блогеры по отношению к российским быдловатникам, цедя это своё “блины на лопате”!

Но вот пожалуйста – теперь и в Окленде. “Но это ж совсем другое дело”, не так ли.



Фото из Окленда, Новая Зеландия.