Электрокар Xpeng P7 проходит больше 700 км на одном заряде

28.04.2020, 22:09, Разное

Фирма из Китая Xpeng Motors презентовала электрокар P7 со стартовой стоимостью 32,4 тысячи американских долларов. Автомобиль позиционируют как конкурент на местном рынке Tesla Model 3.

Заднеприводная модель с максимальным аккумулятором пройдет без подзарядки до 706 км, стоит она 39 110 долларов США. Model 3 появится на китайском рынке не ранее июня, и она способна проезжать 650 км без подзарядки, стоимость автомобиля составляет 48,5 тысячи долларов.

Представители Xpeng Motors назвали свою разработку первым серийным транспортным средством с опцией самостоятельного Level 3, с применением компьютерной системы NVIDIA Drive AGX Xavier производительностью 30 TOPS. Также в электрокаре успешно функционирует модуль IGBT Infineon, обеспечивающий ток до 580 A на протяжении 40 с. В машине применяется тормозная система Bosch iBooster с рекуперацией 100% энергии.

Аккумулятор получил емкость 80,9 кВт/ч и за 10 минут заряжается до уровня, который обеспечивает 120 км пробега. Механизм самоуправляемого перемещения Xpilot 3.0 обладает 12 ультразвуковыми сенсорами, 14 камерами и 5-мм радиолокаторами. Бортовая информационная система сооружена на процессоре Qualcomm Snapdragon 820 с интерактивным голосовым ассистентом Xpeng Xmart OS 2.0.