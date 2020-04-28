Актриса Анна Старшенбаум ищет любовь в интернете

28.04.2020, 22:09, Разное

Из-за карантина Анна Старшенбаум вынуждена отмечать 31 день рождения на самоизоляции – без друзей и близких, шумных вечеринок и огромного количества подарков. Актриса на своей странице в Instagram обратилась к подписчикам и посетовала, что начала искать любовь в интернете.

В посте Старшенбаум поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения и отметила, ей было безумно приятно. Также она указала, что три года как развелась и решила начать заводить новые знакомства. К тому же, время неумолимо несется вперед и не следует рассчитывать на случай. Да и во время карантина многие стали заложниками одиночества. «Так что давайте знакомиться. Может где-то здесь меня читает моя судьба или прекрасный новый друг/подруга. Буду рада всем, кто откликнется», – обратилась к подписчикам актриса.

Анна Старшенбаум предложила писать, чтобы люди получили возможность увидеть друг друга и познакомиться поближе. Также она пообещала многим ответить и анонсировала в скором времени проведение прямого эфира с поклонниками.

В комментариях подписчики стали засыпать актрису комплиментами. Там отметился и Алексей Барац из «Квартета И», который лаконично написал: «Может быть». Всего пост знаменитости за короткое время успел набрать более 4 тысяч отметок «Нравится» и почти 250 комментариев.

Анна Старшенбаум развелась с Алексеем Бардуковым, которому она родила сына Ивана в 2017 году. Актриса подчеркивала, ей удалось сохранить с бывшим супругом хорошие отношения, и он помогает ей воспитывать ребенка.