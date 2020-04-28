Xiaomi выпустит телевизор с опцией Dolby Vision и OLED-экраном

28.04.2020, 22:09, Разное

Китайская корпорация Xiaomi вскоре выпустит новый телевизор, одной из особенностей которого станет опция Dolby Vision. Такая информация появилась в социальной сети Weibo.

Гендиректор телевизионного отдела Xiaomi Ли Сяошуан обнародовал в интернете изображение, которое свидетельствует о новом технологическом продукте. Судя по кадру, китайская компания намерена презентовать некое устройство L65M5-OD, прошедшее сертификацию Dolby Vision. Телевизор поддерживает китайскую норму цифрового телевидения DTMB, указан изготовитель, которым является TPV Display Technology. Диагональ очередного изобретения компании составит 65 дюймов.

Не исключается, что аббревиатура OD в модельном номере свидетельствует о получении аппаратурой панели OLED. Принимая эти факторы во внимание, можно предположить, что телевизор Xiaomi не окажется бюджетным. Еще в прошедшем году представители корпорации обещали устроить революцию на рынке ТВ, выход OLED-модификаций ожидался в январе-марте нынешнего года, но этим планам помешал коронавирус.