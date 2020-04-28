Мнение: Деньги на банкет в честь голодомора были украдены

28.04.2020, 22:08, Разное

Раздувание фейка о голодоморе оказалось не только выгодным, но и вкусным. Одного из популяризаторов фейкового голодомора обвиняют в краже денег выделенных на организацию банкета с красной икрой в честь голодомора.

Бывший директор УИНП явился на допрос в Государственное бюро расследований

На Украине готовится очередное шоу на тему борьбы с коррупцией, которую на протяжении многих месяцев обещает начать президент Владимир Зеленский. Жертвой наметили известного крикуна – бывшего главу Украинского института национальной памяти (УИНП), а сейчас народного депутата Владимира Вятровича (фракция партии «Европейская солидарность»). Повод для показательного процесса – весьма подходящий. Этот персонаж замахнулся на святое: поживился за счет «голодомора» (голода 1932−1933 годов). Сегодня Вятрович явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о хищениях с банкета, организованного после форума в честь так называемой 85-й годовщины «голодомора», который проходил под лозунгом «Украина помнит, мир признает». Заявление, которое сделал этот ворюга перед допросом, традиционно, вопреки всем законам логики, содержало обвинения в адрес… ГБР.

«Я сегодня здесь, вызван на допрос по еще одному делу, которое, очевидно, очень понравится Российской Федерации – делу организации Международного форума памяти жертв голодомора в 2018 году. Я здесь для того, чтобы услышать, в чем злоупотребления власти в попытках рассказать Украине и миру правду о голодоморе. Я здесь для того, чтобы понять, на что тратятся наши деньги в этой структуре, которая гордо называется Государственное бюро расследований», – цитирует «Страна.ua» Вятровича, по словам которого, он неслучайно получил вызов на допрос через два дня после того, как обратился в суд, чтобы оспорить бездействие ГБР. Якобы ведомство «не хотело замечать государственной измены в действиях господина Ермака и Кучмы, подписавших соответствующие документы в Минске, по сути, легализуя террористические организации, так называемые «ЛНР» и «ДНР», по сути, выводя Россию из состояния участника войны против Украины в международного наблюдателя». А теперь страдальцу Вятровичу пытаются отомстить за его инициативу.

Очевидно, весь этот бред стал попыткой депутата переключить внимание с основной проблемы (в духе свидомой Украины) на русофобскую тему. И, естественно, этот персонаж никак не прокомментировал обвинение в свой адрес. А, между тем, проштрафился он знатно, кощунственно покусившись на то, что связано с «голодомором». Будучи еще во главе УИНП, Вятрович организовал знатный банкетец. Средства на увеселение были отпущены немалые – полмиллиона гривен (около $20 тыс. по тому курсу). Пригласил директор УИНП якобы 400 человек. И все было бы хорошо, мероприятие удалось, все участники сыты и довольны. «Голодоморное» меню Вятровича включало блинчики с красной рыбой, куриные канапе, грудинку с ананасом, пирожные. Всего – шесть видов мясных блюд. Однако малину испортил депутат Верховной рады (фракция «Слуга народа») Максим Бужанский. Он обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что Вятрович присвоил деньги УИНП, потраченные на проведение банкета.

«Год назад Вятрович закатил банкет на День голодомора. Никак иначе я это не назову, можете посмотреть меню, сделать свои выводы сами. Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь, конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей Институт национальной памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на полмиллиона гривен… Но тут речь о другом, он просто украл большую часть из этих полумиллиона, отмыв их на строительной компании. Я знаю, что у нас сплошь и рядом всем все равно, что там было вчера, но я обещал догонять это ворье, и я этим занимаюсь. Вот выписка из Единого Реестра о возбуждении уголовного дела по моему обращению. А вот утвержденное меню для развеселой пирушки. Я ведь не шутил, когда говорил, что он вор, и тому есть подтверждения. И да, это только начало», – сообщил Бужанский.

Примечательно, что, по информации депутата, бенефициаром компании, которая занималась банкетом для Вятровича, является офшор на Кипре. Так что Вятрович украл деньги на голодоморе «и выгнал на Кипр».

Впрочем, по меркам местных коррупционеров, подобное хищение – это лишь небольшая шалость, а Вятрович – слабый мальчонка по сравнению с мастерами. Но даже за шалость бывшему директору УИНП грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. А то, что этот персонаж будет в конечном итоге наказан – нет никаких сомнений. Одно только предложение Вятровича отобрать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры у Украинской Православной Церкви, воспользовавшись как предлогом эпидемией COVID-19 (якобы «Московская церковь стала крупнейшим рассадником коронавируса»), аукнется ему еще не раз.

Анна Пономарева

https://asd.news/articles/ukraina/kak-golodomor-nakormil-vyatrovicha/ – цинк

Пытаясь украсть деньги на организацию банкета в честь голодомора, Вятрович явно пытался организовать геноцид голодных украинцев. Очередное преступление злочинного режима.