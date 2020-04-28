Некуда бежать

28.04.2020, 22:06, Разное

Военные блокпосты, тысячи боевиков, разрушенный быт, миллионы беженцев. Сирийский Идлиб — самое беззащитное перед коронавирусом место на планете.

COVID-19 уже унес жизни почти 180 тысяч человек и причинил страдания миллионам по всему миру. Даже самые благополучные общества и системы здравоохранения с трудом держат удар. Сирийская провинция Идлиб — пожалуй, одно из самых незащищенных и уязвимых мест на планете. Разрушенный девятилетней войной, напичканный блокпостами, военными контингентами разных стран и местными вооруженными группировками, прибежище почти двух млн беженцев из разных уголков Сирии, Идлиб замер в ожидании страшной эпидемии.

Идлиб. Фото: ReutersТерритория COVID-free

Пока изолированность провинции, куда не летает гражданская авиация и не так просто добраться по земле, идет Идлибу на пользу. На 23 апреля случаи заражения новой инфекцией не зарегистрированы. Более того, вот уже больше месяца вирус помогает обеспечить хрупкое перемирие. Режим прекращения огня был достигнут между Турцией и Россией 5 марта, после двух с лишним месяцев масштабной военной операции сирийских правительственных сил против вооруженной оппозиции в Идлибе, осуществляемой при поддержке России.

Тогда в перемирие мало кто верил, слишком ожесточенные шли бои, и предыдущий режим прекращения огня продержался лишь несколько дней. Но сейчас все внешние игроки заняты борьбой с эпидемией, и, хотя перемирие несколько раз нарушалось, жители Идлиба впервые с декабря 2019 года cпокойно ложатся спать и видят над головой чистое небо без бомбардировщиков.

По сообщениям гуманитарных организаций, в последние несколько дней тысячи сирийцев, проживавших в лагерях беженцев у турецкой границы, начали возвращаться домой или к руинам своих домов в Идлибе. Кто-то из них поверил, что перемирие продлится какое-то время, и перед началом мусульманского поста захотел быть ближе к дому. Другие решили вернуться, понимая, что когда вирус настигнет лагеря, переполненные людьми, защиты от эпидемии в условиях скученности и отсутствия минимальных бытовых условий не будет.

Если и когда COVID-19 придет в Идлиб, помочь людям будет очень сложно. В провинции разбомблены больницы и даже медпункты, в условиях лагерей элементарные требования самоизоляции и частого мытья рук попросту невыполнимы.

Эпидемия начнет косить людей тысячами: по оценке местных врачей, в Идлибе могут погибнуть до 100 тысяч человек.

Между всех огней

Гражданское население Идлиба зажато между ожесточенно воюющими сторонами конфликта.

С одной стороны — правительственные войска Башара Асада, стремящегося вернуть контроль над провинцией. Асада поддерживают российские военные, которые активно участвуют в операции с воздуха и на земле, а также проиранские вооруженные формирования.

С другой стороны — разношерстные группировки вооруженной оппозиции, в большинстве своем джихадистские, которые в настоящее время осуществляют контроль над территорией. Среди них немало групп, признанных террористическими разными странами, а также ООН.

С третьей стороны — Турция в союзе с протурецкими вооруженными формированиями сирийской оппозиции, которая пытается сохранить влияние над территориями Идлиба, остающимися вне юрисдикции Дамаска, и остановить очередной массовый поток беженцев на свою территорию.

Турция уже приняла более 3,6 млн беженцев из Сирии и в связи с ухудшающейся экономической ситуацией в стране и переменами в общественном мнении допустить новую волну просто не в состоянии. По всей видимости, в перспективе правительство Эрдогана надеется переселить хотя бы часть живущих сейчас в Турции сирийцев на идлибские территории под своим протекторатом.

27 февраля сирийские военные нанесли удар по турецким позициям, в результате чего погибли десятки турецких солдат. В ответ Турция начала операцию возмездия «Весенний щит» и, по утверждениям Анкары, уничтожила несколько тысяч сирийских военных и сотни единиц техники и оружия.

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Посреди этого театра военных действий старается выжить гражданское население. По данным ООН, в настоящее время в провинции Идлиб проживает более 3 млн человек. Бежать им просто некуда: граница с Турцией закрыта, денег, чтобы выехать куда-то еще, нет, переехать на территорию, подконтрольную режиму Башара Асада, они боятся.

У сирийского режима страшная репутация— десятки тысяч убитых и запытанных в тюрьмах, массовые бомбардировки гражданского населения,

применение голода как метода ведения войны, не говоря о других грубейших нарушениях. Об этих практиках в Идлибе знают не понаслышке (в каждой семье пострадал не один человек), что, естественно, не способствует укреплению доверия к существующей власти.

СПРАВКАСитуация в Идлибе

Провинция Идлиб — последний бастион сирийской вооруженной оппозиции. Когда сирийские правительственные войска при поддержке РФ устанавливали контроль над другими оппозиционными регионами Сирии, всем желающим были предоставлены гуманитарные коридоры в Идлиб. Среди этих желающих были боевики вооруженной оппозиции, члены их семей, а также оппозиционно настроенные граждане, которые не хотели оставаться на территориях, переходящих режиму.

Многочисленные вооруженные группировки в Идлибе имеют разную идеологическую ориентацию и часто конфликтуют друг с другом. С середины 2017 года доминирующей силой в Идлибе стал союз исламистских группировок Хаят Тахрир аш-Шам (запрещен на территории РФ), признанный несколькими государствами террористическим и считающийся аффилированным с «Аль-Каидой» (запрещена на территории РФ) — сам ХТШ это отрицает. ХТШ доминирует в Правительстве национального спасения (запрещено на территории РФ), фактически осуществляющем управление регионом.

В рамках «астанинского процесса» Турция взяла на себя задачу по разоружению террористических группировок в Идлибской зоне деэскалации.

В РФ существует расхожее мнение, что жители Идлиба поддерживают международных террористов. Однако это не так. Все идлибцы, с кем мне удалось поговорить, настроены против режима Башара Асада, но вместе с тем, как и большинство населения не поддерживают экстремистов. Они рассказывают, что террористические группы приносят мирным жителям страдания.

Так, ХТШ и другие джихадистские группировки не раз подвергали мирные кварталы неизбирательным обстрелам. Они совершают нападения на контролируемые правительством территории, что приводит к гибели мирных жителей, а также провоцирует ответные неизбирательные атаки правительства, от которых страдает гражданское население в Идлибе.

По данным независимой международной комиссии по расследованию в Сирийской арабской республике, деятельность ХТШ сильно сказывается на жизни гражданского населения. ХТШ регулирует доступ к здравоохранению и образованию, его присутствие привело к уходу из региона международных гуманитарных организаций. Учитывая, что экономика в провинции почти полностью разрушена, эта помощь очень важна для людей. Кроме того, например, в городке Кафр-Тахарим попытки ХТШ консолидировать власть привели к повышению цен на хлеб и бензин, а когда ХТШ ввел налог на производство оливкового масла, в городе начались протесты. В результате боевики ХТШ напали на протестующих. Погибли трое, ранены 10, в том числе подросток.

ХТШ жестко преследует, запугивает, пытает и убивает критиков, активистов и журналистов.

Мне удалось встретиться с одним таким журналистом в Стамбуле. «Я не могу вернуться в Идлиб. Я критиковал “Аль-Каиду” в СМИ, они взорвали мой дом, и пока я не могу туда даже съездить», — рассказал он.

В 2018 году в провинции Идлиб был убит известный журналист, активист, защитник прав женщин, Раед аль-Фарис. Раед жестко критиковал как диктатуру Башара Асада, так и террористические организации, обосновавшиеся в Сирии. За критику «ан-Нусры» (филиала аль-Каиды в Сирии, запрещен на территории РФ) он был схвачен и подвергнут пыткам, но продолжил свою работу, пока 23 ноября его и его друга не застрелили боевики.

В Идлибе не раз вспыхивали протесты против ХТШ, однако сегодня джихадистские группировки гораздо сильнее, чем изможденные войной местные жители.

Военная операция зимы 2019/2020

Вторая фаза военного наступления на Идлиб сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ началась 19 декабря 2019 года. Первая фаза операции «Идлибский рассвет» была проведена в апреле-августе 2019 года. По данным Верховного комиссара ООН по правам человека в тот период, с 29 апреля по 29 августа, были убиты как минимум 1089 мирных жителей, в том числе 304 ребенок. 1031 из них погибли в результате бомбардировок и обстрелов правительственных войск и их союзников, а 58 — от рук боевиков. Об этой операции «Новая газета» писала в своих предыдущих репортажах.

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