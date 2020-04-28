 

Губерниев допустил обоснованность штрафа для пожаловавшегося на меры против пандемии футболиста

28.04.2020, 21:53, Новости дня

Если контракт голкипера футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Фролова предусматривает штраф за какие-то действия, то в случае нарушения условий они вправе его ему предъявить, сообщил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Фролов утверждал, что «во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу», но в РФ этого якобы не происходит. В качестве примера он предлагал «взять Америку, Европу». Также он пожаловался на штрафы за нарушение правил карантина. Кроме того, его возмутило, что «перекрывают банковские счета, могут деньги снять без твоего ведома», если не был оплачен штраф. Клуб в итоге пообещал оштрафовать игрока.

«Здесь нужно смотреть условия контракта. Там может быть написано, что запрещено критиковать губернатора, другие клубы или вообще смотреть биатлон, а он его смотрит. У нас в стране свобода слова, это правда, но другой вопрос, что у каждого спортсмена есть определенные условия контракта, которые обязывают его к определенным вещам», – говорит Губерниев.

Ранее экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев назвал жалобы футболиста «словами без аргументации».

А журналист и бывший спортивный комментатор Василий Уткин заступился за Фролова, пояснив, что у вратаря есть конституционное право на свободу слова, как и у любого гражданина России, и если в контракте есть пункт, который противоречит Конституции – он не имеет силы.



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