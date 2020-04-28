 

Путин выразил уверенность в победе над коронавирусом в России

28.04.2020, 21:53, Новости дня

Жизнь после коронавируса в РФ обязательно наладится, сообщил глава российского государства Владимир Путин

Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах отметил, что «уверенность в победе» над коронавирусом крепнет с «каждым нашим, пусть даже не большим, но все-таки реальным успехом», тем более с «каждой спасенной жизнью».

Он выразил уверенность, что COVID-19 «заставят отступить», а «жизнь обязательно наладится». Как сообщил глава государства, «в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Путин подчеркнул, что нужно «не только преодолеть нынешние испытания и невзгоды, но и создать надежные условия для будущего развития».

Напомним, Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.



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