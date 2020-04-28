Дональд Трамп намерен засудить Китай за коронавирус

28.04.2020, 21:50, Разное

Президент США Дональд Трамп намерен взыскать с Китая финансовые средства за распространение коронавируса COVID-19. Об этом американский лидер заявил на фоне очередного “рекорда”, установленного инфекцией, сообщает “ТВ Центр”.

Число зараженных в Соединенных Штатах во вторник превысило миллион человек. Таким образом, в стране сохраняется самая тяжелая на планете эпидемиологическая обстановка. Однако Трамп уверен, что ситуация постепенно улучшается. Но прежде, чем ослаблять ограничительные меры, он намерен призвать к ответу КНР.