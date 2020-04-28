Для половины американцев пособие по безработице оказалось выше зарплаты

28.04.2020, 21:48, Новости дня

Стимулирующие меры для экономики привели к тому, что для половины временно неработающих американцев пособие по безработице оказалось выше, чем их зарплата, информирует газета Wall Street Journal.

Таким образом, у многих работников с низкой зарплатой смогут получиться избежать финансовых проблем из-за вынужденного карантина. Однако это значит, что у работников нет финансового стимула выходить на работу до истечения «бонуса» к пособию, который будет выдаваться до августа, пишет Wall Street Journal.

Напомним, согласно принятому конгрессом закону, к еженедельному пособию по безработице для жителей Соединенных Штатов добавлено 600 долларов до 31 июля. Если считать эту субсидию с пособиями, которые выплачивают штаты, средние выплаты уволенным или отправленным в неоплачиваемый отпуск сотрудникам составляют 987 долларов по сравнению с 378 долларами в прошлом году.

Отметим, по данные министерства труда, половина работающих сотрудников зарабатывали в первом квартале этого года менее 957 долларов в неделю, то есть меньше, чем средние выплаты по безработице на сегодняшний день.

Издание подчеркивает, что некоторые работники, которых отправили в отпуск, могут обратиться к работодателю с просьбой продлить его до августа, однако работодатель может отказаться. Такая тенденция может произойти в сфере бизнеса, так как для получения государственной помощи, работодателю необходимо удерживать сотрудников на работе и платить им зарплату, даже если для последних это не выгодно.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии.

Тем временем, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что безработица в РФ может вырасти в 2020 году до 7-8%. Ранее сообщалось, кому положено повышенное пособие по безработице и как его получить.