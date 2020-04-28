Британский самолет провел шестичасовой разведывательный полет у границ России

28.04.2020, 21:48, Новости дня

Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1 совершил многочасовой полет вблизи границ РФ у Балтики, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Британский разведчик с бортовым номером ZJ694 и позывным RRR7303, который поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии, первоначально выполнил облет Калининградской области со стороны Польши, Балтики и Литвы, а затем длительное время курсировал вдоль ее границ в польском воздушном пространстве, передает «Интерфакс».

Сообщается, что в ходе выполнения задания самолет также совершил два пролета вдоль западной границы Белоруссии.

В общей сложности разведчик провел вблизи рубежей РФ около шести часов.

Ранее Минобороны России сообщало, что вблизи российской авиабазы в Сирии провел разведполеты военный самолет США.