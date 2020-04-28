Минтруд указал на окно возможностей в ситуации с COVID-19
28.04.2020, 21:48, Новости дня
Некоторые отрасли в ситуации с коронавирусом увидели окно возможностей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В частности, речь идет об «IT-подразделениях, доставке, сельском хозяйстве, предприятиях легкой промышленности, которые занимаются производством продуктов первой необходимости», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Воспользовавшись сложившейся ситуацией, в указанных отраслях наращивают производство.
Напомним, Минпромторг сообщал, что экономически от коронавируса сильнее всего пострадали автодилеры и предприятия общепита.
Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса следует рассмотреть поэтапную отмену ограничений работы предприятий.
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