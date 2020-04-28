Правоведы дали отрицательную оценку методам следствия по делу Альберта Худояна

28.04.2020, 21:45, Новости дня

Четко обозначившаяся в последние годы тенденция превращения хозяйственных споров в уголовные дела вызывает серьезные опасения правоведов. Хрестоматийным примером такой практики можно считать дело Альберта Худояна.

Предпринимателю вменяется преступление, предусмотренное ст.159, ч.4 УК РФ. Компания «Мэнсфилд» обвиняет Худояна в хищении права аренды и нанесение тем самым материального ущерба в размере половины стоимости похищенного. Вот только «Мэнсфилд» не является и никогда не являлся собственником этого права, т.к. сдваваемые в аренду участки принадлежат ООО «Авиасити». Оно как раз и распоряжалось правами аренды, внеся их в качестве доли в уставном капитале в ООО «Прайм-Парк». Впоследствии, правда, эти права были отчуждены в пользу кредиторов «Авиасити», но, в любом случае, «Мэнсфилд» в переходе этих прав никак не участвовал. «Мэнсфилду» принадлежат 50% акций кипрской компании «Висениа», владеющей ООО «Авиасити». На этом основании компания и предъявила претензии на имущество последнего. При этом, уточнило издание «Закон.ру», долгами «Авиасити» «Мэнсфилд» не соблазнился- такая вот избирательность.

Не менее странную избирательность демонстрирует и следствие по делу Худояна. Так, аргументы профессора МГУ Павла Яни, настаивающего на суверенности статуса юридического лица, на неправомерности переноса права собственности из одной юрисдикции в другую и на незаконном уголовном преследовании Худояна, в материалы дела включены не были. Вообще, заказной характер этого дела настолько очевиден, что даже имя его вероятного заказчика – «решалы» Сергея Говядина – почти ни для кого не является секретом.