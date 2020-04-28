Как российское ТВ искажает информацию о борьбе с коронавирусом в США

28.04.2020, 21:42, Новости дня

Освещение пандемии COVID-19 в большинстве российских СМИ свидетельствует о том, что тотальная цензура проникла даже в гуманитарные темы. Гибель американцев от COVID-19 стала настоящим козырем в руках пропагандистов: материалы прокремлевских медиа с фронта борьбы с пандемией больше напоминают прифронтовые сводки. Где главным врагом оказался не вирус, а Западная демократия. Анализ нескольких часов эфира российских федеральных каналов, посвященных борьбе с COVID-19, показал, что редкий новостной эфир обходится без негативных новостей о ситуации в США. В освещении событий прослеживается один и тот же нарратив – Америка находится в тотальном кризисе и не справляется с пандемией.

Убеждение зрителей начинается с заголовков, повторяющихся из выпуска в выпуск: «США терпит бедствие», «Американская трагедия», «Коронавирус захватил все штаты», «США просят о помощи».

«План Трампа провалился <…>, американские врачи от вируса не защищены <…>, для борьбы с эпидемией в Штатах нет не средств, ни техники. Белый дом неофициально просит у других стран хотя бы антисептики и перчатки», – так выглядит лишь одна прямая цитата телеведущей Ольги Скабеевой в эфире госканала «Россия-1».

Согласно новостям Первого канала, «американцы лечатся лекарствами, предназначенными для рыб и собак». Ведь купить антибиотики в США без рецепта невозможно, да и денег, если судить по репортажу, у людей на это нет. Абстрактные рассуждения о нищете американцев дополняются конкретными цифрами: так, тест на коронавирус якобы стоит именно две тысячи долларов. Отметим, что единой стоимости тестирования в США попросту нет – стоимость различается в зависимости от типа медучреждений, штата и вида медстраховки. Многие из тех, кто сдавал тесты, ничего не платили из своего кармана.

Кроме того, практически каждый новостной сюжет о США дополняется фразой о той, что в США 27 миллионов человек (8% населения), не имеют медстраховки. Информация, по всей видимости, была взяла из официальных данных о переписи населения за 2018 год. Другая сторона этой же статистики: согласно которой абсолютное большинство (92%) жителей США являются обладателями медицинской страховки, российской госпропагандой всегда умалчивается.

Из выпуска в выпуск кочует одна и та же фотография медсеcтер из Нью-Йоркской клиники, которые сделали себе защитную экипировку из мусорных мешков, в один из первых дней разгара пандемии в «Большом яблоке». Вырванная из контекста информационного повода, устаревшая и отредактированная фотография призвана стать иллюстрацией «бедственного» положения медперсонала в больницах США. Где борьба с коронавирусом, по словам телеведущих, строится по принципу «кошелек или жизнь».

Встречаются и другие откровенные манипуляции – к примеру, корреспондент Первого канала Георгий Олисашвили в своих сюжетах утверждает, что «больницы крупных штатов США переполнены». Какой-либо статистики о дефиците мест в палатах где-либо, кроме отделений реанимаций в Нью-Йорке, которого, кстати, тоже давно нет, в сюжете, естественно, не приводится.

Для каждого сюжета про США подобран специальный музыкальный ряд – такие саундтрэки обычно используются не в новостных сюжетах, а в голливудских фильмах-катастрофах. Чтобы создать у зрителя ощущение ужаса, в сюжетах постоянно повторяются слова с ярко выраженной негативной окраской – трупы, морги, анатомические столы.

На этом фоне действия российских властей, где медицина сталкивается с аналогичными сложностями при наплыве больных с COVID-19, описываются пропагандистами чуть ли не с восторженным придыханием. Дескать, страна не только полностью справляется с пандемией, но и помогает другим странам.

По словам экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, помимо внутренней пропаганды, активно развивается и внешне-пропагандистское направление.

«Это уже личный интерес Путина: он показывает всему миру, что Россия в момент беды готова прийти на помощь. Причем на самом деле это происходит за счет россиян, у которых нету необходимых медицинских вещей, которые в тот же самый момент времени отправляются в Соединенные Штаты или в другие страны, – рассуждает в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» Илья Пономарев. – Я только приветствую любые гуманитарные миссии, но, конечно, я понимаю, как это отыгрывается с помощью ресурсов, подобным Russia Today».

Экс-депутат допустил, что, пугая россиян ситуацией с коронавирусом в США, силовики начали новое наступление на права и свободы в России.

«Силовики, во главе которых, безусловно, стоит Путин, воспользовались тем, что сейчас происходит, для того чтобы как минимум опробовать разные способы дополнительного контроля над обществом, – рассуждает Пономаерв. – Появились все эти коды, внедрена была технология, которая позволяет отслеживать с помощью мобильного телефона, где ты находишься, с кем ты на данный момент общаешься. Эту технологию можно будет использовать в любой момент времени для контроля тех, кто приходит на митинги протеста».

На фоне борьбы с кризисом, в России также была осуществлена смена руководства в одной из последних влиятельных бизнес-газет – «Ведомостях». После чего сотрудники сообщили о попытке введении цензуры в издании.

«Этот процесс в России – он никогда не останавливался. Все время идет процесс дополнительного давления на свободные средства массовой информации, – говорит Пономарев. – То, что происходит в «Ведомостях», с моей точки зрения, связано с ситуацией на нефтяном рынке. В стране оставалось последнее полностью независимое деловое издание, которое правдиво и четко написало, что ответственность за экономический кризис, связанный с обвалом цен на нефть, несет Роснефть. И мне кажется, как раз та бизнес-группировка, которая связана с Сечиным, она и постаралась использовать этот момент для того, чтобы пока все сидят дома и не могут протестовать, сделать наступление конкретно на «Ведомости».

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков убежден, что коронавирус и экономический кризис застали власти России врасплох, и давление на СМИ и репрессии идут по нарастающей.

«Власть использует любой повод, чтобы продвигать свои репрессии дальше. Они хотят приучить людей к тому, что у нас за любые твиты и за любую опубликованную якобы неправильную информацию могут начать штрафовать или сажать. Пока люди обеспокоены и увлечены коронавирусом, Госдума напринимала кучу всяких дурных законов».

Однако несмотря на все ухищрения и пропаганду, люди начинают все более скептически относиться к Владимиру Путину, даже и те, кто ранее был настроен относительно нейтрально.

«Я думаю рейтинги доверия к Путин пойдут вниз. Конечно, власть попытается, скажем так, «обогатить» рейтинг с помощью репрессивных инструментов. К чему это приведет, сказать сложно. Но я надеюсь, что все-таки рано или поздно приведет к смене власти».