Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 миллиона

28.04.2020, 21:42, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в понедельник превысило 3 миллиона, а в США приблизилось к миллиону, передает агентство Reuters.

Тем временем многие страны начали смягчение ограничительных мер, введенных с целью приостановить распространение болезни.

За последнюю неделю регистрировали в среднем по 82 000 случаев заражения в день, около трети из них – в США, и около 43 процентов – в Европе.

Количество смертей в понедельник превысило 205 000. Летальный исход наблюдается примерно в одном из 15 случаев.

Реальная смертельность заболевания может быть значительно ниже, поскольку в статистике не учтены многие люди, перенесшие заболевание в легкой форме или бессимптомно.

В ряде наиболее пострадавших стран Европы, в том числе в Италии, Франции и Испании, количество новых случаев в последние недели снижается, но достигает 2-5 тысяч в день за последнюю неделю.

В США за последнюю неделю регистрировали в среднем по 30 000 новых случаев. Теперь на страну приходится около трети всех новых случаев в мире.

В Италии с 4 мая смогут возобновить работу некоторые фабрики, а Испания смягчила карантин в воскресенье, разрешив гулять с детьми на улице.

Некоторые американские штаты разрешили компаниям возобновить работу на фоне резкого роста уровня безработицы, который в апреле может достигнуть 15 процентов.

В Азии, на которую приходится менее 7 процентов всех случаев, некоторым странам плохо удается сдержать распространение вируса. Так, в Японии и Сингапуре количество заражений в апреле выросло, несмотря на то, что ранее им удалось замедлить распространение болезни.

В других странах усилия оказались эффективнее: к примеру, в Южной Корее за прошлую неделю было всего около 10 новых случаев.

В Китае в воскресенье было зафиксировано всего три новых случая, а в городе Ухань, где началась эпидемия, выписаны все пациенты с коронавирусом.

Быстрее среднемировых темпов количество случаев растет в Латинской Америке и Африке. В Мексике оно за прошлую неделю выросло на 7-10 процентов, достигнув 13800, а в Бразилии в воскресенье число заразившихся превысило 60 000.

Более 40 процентов из 32 600 случаев, зафиксированных в Африке, приходится на северную часть континента. Острые вспышки заболевания отмечены в Марокко, Египте и Алжире.