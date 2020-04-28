Asahi Shimbun – Абэ не приедет на День Победы в Москву, если его перенесут на 3 сентября

28.04.2020, 21:35, Новости дня

Японский лидер Синдзо Абэ принял приглашение Владимира Путина приехать в Москву на празднование 75-летия победы над нацистской Германией. Однако из-за коронавируса РФ вынуждена перенести праздник и, похоже, рассматривает 3 сентября. Как пишет Asahi Shimbun, для Токио такая дата неприемлема, ведь в этот день СССР отмечал Победу над Японией во Второй мировой.



Reuters

Токио поставил Кремль в известность, что премьер-министр Синдзо Абэ не приедет в Москву на торжества в честь Дня Победы, если их перенесут на 3 сентября — день, когда СССР отмечал победу над Японией во Второй мировой войне, пишет Asahi Shimbun.

По словам источников газеты в правительстве, японская сторона проинформировала Москву по дипломатическим каналам.

Как отмечает издание, РФ планировала отпраздновать 75-летие Победы над нацистской Германией, как обычно, 9 мая и пригласила на парад ряд мировых лидеров, включая японского премьер-министра. Абэ принял приглашение в надежде, что он сможет провести встречу с президентом Владимиром Путиным и добиться подвижек в переговорах по так и не заключённому после Второй мировой мирному соглашению и Южным Курилам.

Но в планы вмешалась пандемия коронавируса, и Москва, похоже, собирается перенести празднования на 3 сентября, объявив эту дату, а не 2 сентября Днём окончания Второй мировой войны. Это возмутило Токио. Для него это «абсолютно недопустимо», поскольку 3 сентября Советский Союз отмечал победу над Японией, объясняет Asahi Shimbun.

После распада СССР в РФ предпринимались попытки вернуть этот праздник, но они не увенчались успехом, потому что Москва не хотела «навредить отношениям с Японией». В 2010 году 2 сентября в РФ стало официальным Днём окончания Второй мировой. «И теперь, как ни посмотри, перенос этой даты на 3 сентября приравнивается к восстановлению Дня Победы над Японией», — считает газета.

Asahi Shimbun напоминает, что в отношении Южных Курил или, как их называют японцы, «северных территорий», Москва придерживается жёсткой позиции и настаивает, что острова ей принадлежат по итогам Второй мировой войны. Проведя День Победы 3 сентября, Путин и его сторонники напомнят, что в войне с милитаристской Японией РФ одержала верх, а значит, Южные Курилы достались ей законно.

«Если РФ будет проводить День Победы 3 сентября и пригласит Абэ, он не поедет», — заявил сотрудник администрации японского премьера. А сотрудник МИД страны отметил, что присутствие Абэ на подобном мероприятии «неприемлемо, потому что оно может привести к оправданию российской оккупации «северных территорий».