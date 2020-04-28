Всемирный банк утвердил выделение Украине $135 млн на сектор здравоохранения

28.04.2020, 21:30, Новости дня

27 апреля совет директоров Всемирного банка утвердил решение о выделении Украине дополнительного финансирования в размере $135 млн на реформу сектора здравоохранения, сообщила пресс-служба организации.

Деньги будут предоставлены в рамках проекта “Улучшение здравоохранения на службе у людей”. Они помогут Украине провести необходимую модернизацию больниц, внедрить важные реформы и организовать обучение для тысяч украинских врачей по предоставлению современных медицинских услуг, сказано в пресс-релизе.

“Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, что обеспечит возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения”, – сообщил и.о. директора Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Алекс Кремер.

В Министерстве финансов Украины проинформировали, что $35 млн потратят на мероприятия, направленные на противодействие распространению коронавируса, остальные $100 млн – на закупку современного оборудования для отделений экстренной медицинской помощи и реформу системы здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что проект “Улучшение здравоохранения на службе у людей” реализуется с 2015 года. Украина тогда привлекла кредит в размере почти $215 млн на 18 лет с пятилетним льготным периодом по переменной процентной ставке (на момент займа – менее 1% годовых). В министерстве сообщили, что уже использовали $133,28 млн кредита.

Кабинет Министров Украины признал целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития (это основное кредитное учреждение Всемирного банка) в размере $135 млн 6 апреля.