 

Всемирный банк утвердил выделение Украине $135 млн на сектор здравоохранения

28.04.2020, 21:30, Новости дня

27 апреля совет директоров Всемирного банка утвердил решение о выделении Украине дополнительного финансирования в размере $135 млн на реформу сектора здравоохранения, сообщила пресс-служба организации. 

Деньги будут предоставлены в рамках проекта “Улучшение здравоохранения на службе у людей”. Они помогут Украине провести необходимую модернизацию больниц, внедрить важные реформы и организовать обучение для тысяч украинских врачей по предоставлению современных медицинских услуг, сказано в пресс-релизе.

“Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, что обеспечит возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения”, – сообщил и.о. директора Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Алекс Кремер. 

В Министерстве финансов Украины проинформировали, что $35 млн потратят на мероприятия, направленные на противодействие распространению коронавируса, остальные $100 млн – на закупку современного оборудования для отделений экстренной медицинской помощи и реформу системы здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что проект “Улучшение здравоохранения на службе у людей” реализуется с 2015 года. Украина тогда привлекла кредит в размере почти $215 млн на 18 лет с пятилетним льготным периодом по переменной процентной ставке (на момент займа – менее 1% годовых). В министерстве сообщили, что уже использовали $133,28 млн кредита. 

Кабинет Министров Украины признал целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития (это основное кредитное учреждение Всемирного банка) в размере $135 млн 6 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Коронавирус в России: обновленные данные оперативного штаба

06.04 / Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус

15.04 / Сотни студентов-медиков в Москве добровольно согласились на работу с больными COVID-19

18.04 / СБУ закрыла дело об оскорблениях Портнова в адрес прокурора

16.04 / В ЕС задумались над отправкой миротворцев на границу РФ и Украины

27.04 / Хафтар объявил себя правителем Ливии

04.04 / Эксперты рассказали, чем грозит жизнь без насекомых

26.03 / В ОП похвалили правительство за скорость реагирования на кризис

10.04 / «Реванш «жёлтых жилетов» – карантин вывел на первый план «людей из низов»

14.04 / Подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска