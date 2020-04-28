75% украинцев собираются провести майские праздники дома – опрос

28.04.2020, 21:30, Новости дня

Около 75% украинцев намерены провести майские праздники дома в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

17% респондентов заявили, что на майских праздниках будут заниматься домашним хозяйством, 8% опрошенных сказали, что хотят посетить родных или близких, 5% собираются провести время с друзьями или знакомыми. Еще 1% респондентов заявили, что планируют отправиться в путешествие по Украине.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) 24–25 апреля на основе случайной выборки мобильных телефонов. Всего было опрошено 1200 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.

По состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9410 человек. Умерло 239 человек, а 992 уже выздоровели.

С 12 марта в Украине действует карантин в связи с эпидемией (он продлится как минимум до 11 мая). Среди прочего, правительство призывало граждан придерживаться правил социального и физического дистанцирования.