 

В Петербурге продлили ограничения на фоне коронавируса до 12 мая

28.04.2020, 21:30, Новости дня

Принятые на фоне эпидемии коронавируса ограничения в Санкт-Петербурге продлили до 12 мая, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«В Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая включительно», – сказал Беглов, его слова приводит пресс-служба администрации города.

Однако жители Петербурга смогут беспрепятственно проехать на дачи в Ленобласти на майские праздники. Об этих мерах договорились губернаторы регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко.

«На майские праздники в Ленинградской области не планируется усиления контрольных мероприятий, у нас не будет пропусков, и все движение по федеральным и региональным трассам будет открыто. У нас будут проходить отдельные карантинные мероприятия по населенным пунктам, где сложная ситуация с заболеванием COVID-19. Мы там будем проводить дезинфекцию, патрулирование, а также контроль за работой торговых точек и предприятий», – сообщил Дрозденко на своей странице в Instagram.

Беглов в свою очередь объяснил, какие правила все же следует соблюдать при передвижении.

«Единственное условие, которое мы обсудили с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и которое необходимо будет выполнить, – не останавливаться в пути. Ехать напрямую от дома до дачи. Не заезжать на рынки и в магазины. На самом участке – сократить все контакты с соседями и поддерживать режим самоизоляции», – написал губернатор Петербурга в соцсети «Вконтакте».

Для обеспечения безопасности дачников, которые поедут на участки в электричках, Северо-Западная пригородная пассажирская компания РЖД по договоренности с губернатором Ленинградской области скорректирует расписание под большее количество поездов, чтобы избежать длительного ожидания поезда на платформах и соблюдать безопасную дистанцию в вагонах, информирует ТАСС.

 Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Стали известны сроки возобновления испытаний БДК «Петр Моргунов»

14.04 / Стадион английского “Тоттенхэма” станет большой лабораторией

25.04 / Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале

27.03 / 1+1 – украинские трудовые мигранты привезли коронавирус в родные сёла

09.04 / Новый внедорожник Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором

24.04 / Минпросвещения подготовило расписание сдачи ОГЭ

13.04 / Политолог: В состав Общественной палаты влилась «свежая кровь»

22.04 / В Кыргызстане с начала года на 65% выросло количество случаев домашнего насилия

13.04 / Пекин опроверг заявления о «дискриминации африканцев» в Китае

20.04 / Роспотребнадзор: в России сделано более 2 миллионов тестов на COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска