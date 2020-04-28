 

Почти половина украинцев стараются реже выходить из дома во время карантина – опрос

28.04.2020, 21:30, Новости дня

Почти половина респондентов, принявших участие в опросе Социологической группы “Рейтинг”, стараются как можно реже выходить из дома в связи с эпидемией коронавируса в Украине. Результаты исследования 28 апреля опубликованы на сайте социологической службы.

Так, 37% опрошенных сказали, что выходят из дома только раз в несколько дней, 11% – вообще стараются не выходить. 23% респондентов выходят из дома раз в день.

При этом 29% респондентов заявили, что выходят из дома несколько раз в день. За последние две недели количество людей, которые, несмотря на карантин, часто выходят на улицу, выросла на 10 процентных пунктов (с 19%).

Социологи отмечают, что чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) 24–25 апреля на основе случайной выборки мобильных телефонов. Всего было опрошено 1200 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.

По состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9410 человек. Умерло 239 человек, а 992 уже выздоровели.

С 12 марта в Украине действует карантин в связи с эпидемией (он продлится как минимум до 11 мая). Среди прочего, правительство призывало граждан придерживаться правил социального и физического дистанцирования, а также не выходить на улицу без крайней необходимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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