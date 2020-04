Nokia 6.2 обновился до OC Android 10

Конечная стабильная модификация операционной системы Android 10 вышла для нового смартфона Nokia 6.2. Такой информацией поделился замруководителя HMD Global Юхо Сарвикас.

В настоящее время десятая версия «операционки» распространяется во многих государствах планеты, но сам процесс обновления является поэтапным. Иначе говоря, на смартфоне того или иного пользователя программа может оказаться в течении ближайших нескольких дней.

Пользователи нового мобильного гаджета Nokia 6.2 уже сейчас могут по достоинству оценить все особенности и «фишки» обновленной OC Android 10, в том числе общесистемный темный режим, иной интерфейс, интеллектуальные ответы, механизм навигации на базе жестов и другие. Стоит отметить, что в составе прошивки имеется новый патч системы безопасности системы Android.

Появление на рынке смартфона Nokia 6.2 произошло осенью прошедшего года. Аппарат производителя из Финляндии получил от разработчиков однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon 636, основную тройную камеру на 16+8+5 Мп, «фронталку» на 8 Мп, 3/32 Гб или 4/64 Гб памяти.

Nokia 6.2 just got upgraded to Android 10! Step up to more with many brand-new functionalities and fun features! 😍Check here for more details and the availability in different countries 👉https://t.co/mMDpCF5IEh #Android10 #Nokia6dot2 @Nokiamobile pic.twitter.com/2GrUqBWhwV

— Juho Sarvikas (@sarvikas) April 28, 2020