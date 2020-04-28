Указ президента: нерабочие дни продлеваются до 11 мая

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28.04.2020, 21:25, Новости дня

Указ о продлении нерабочих дней в РФ до 11 мая подписан президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Такие меры приняты в целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавируса. Нерабочие дни с сохранением заработной платы установлены с 6 по 8 мая включительно. Указ вступает в силу со дня его подписания и не распространяется на непрерывно действующие, медицинские, аптечные организации, магазины, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости, а также прочие структуры.

Ранее во вторник, 28 апреля, Владимир Путин выступил с большим обращением к россиянам. Президент отметил, что жизнь после коронавируса наладится, но в настоящее время нужно продолжать принимать меры по борьбе с COVID-19, поскольку пик заболевания еще не пройден.



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